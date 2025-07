Nel nome di Carlo Acutis | concluso il centro estivo a Villachiaviche e Gattolino

Nel nome di Carlo Acutis, si è concluso con entusiasmo il centro estivo a Villachiaviche e Gattolino, momenti di crescita e convivialità per i giovani delle parrocchie di tutta la Diocesi. Alternando le sedi ogni anno, come da tradizione, quest’anno Gattolino ha ospitato questa meravigliosa esperienza di gioco, spiritualità e amicizia. In queste cinque settimane, bambini e ragazzi hanno vissuto un’estate indimenticabile, rafforzando legami e scoprendo il valore della comunità.

Anche le parrocchie di Villachiaviche e Gattolino, come tante altre in Diocesi, hanno proposto il centro estivo. Per "par condicio", il centro estivo si svolge un anno in una parrocchia, l'anno dopo nell'altra: quest'anno la sede è stata Gattolino. Nelle 5 settimane (da lunedì 9 giugno a venerdì.

