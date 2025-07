Rogo in azienda rifiuti del casertano | Arpac diossine superiori alla norma

L’incendio nell’area industriale di Pastorano (Caserta) ha sollevato serie preoccupazioni ambientali. I risultati del secondo ciclo di campionamento, effettuato dall’ARPA, rivelano che le diossine, furani e PCB rilevati nell’aria superano i limiti di sicurezza stabiliti, con una concentrazione di 0,57 pg/Nm³. Questo dato mette in evidenza la necessità di interventi immediati e di una stretta sorveglianza per tutelare la salute pubblica e l’ambiente circostante.

I risultati del secondo ciclo di campionamento svolto nei pressi del luogo dell'incendio divampato nell'area industriale di Pastorano (Caserta) lo scorso 9 luglio evidenziano una concentrazione totale di diossine, furani, policlorobifenili dispersi in aria pari a 0,57 picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente, superiore dunque al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica. Il risultato si riferisce a un periodo di campionamento di 24 ore dalla mattina dello scorso 10 luglio alla mattina di ieri. Il primo ciclo di campionamento, svolto a incendio ancora in corso, e dunque plausibilmente prima della ricaduta della maggior parte degli inquinanti, aveva restituito una concentrazione inferiore al suddetto limite di riferimento.