Le soluzioni fotovoltaiche Dynamo arricchiscono l’offerta Gewiss

Le soluzioni fotovoltaiche Dynamo rivoluzionano il modo di generare energia, portando innovazione, sostenibilità e design all’avanguardia. Sviluppate da Verde21, queste tecnologie di ultima generazione ora arricchiscono l’offerta Gewiss, offrendo sistemi capaci di massimizzare la produzione energetica su superfici verticali e orientate in più direzioni. Un passo avanti verso un futuro più pulito ed efficiente, dove energia e estetica si incontrano per trasformare il nostro modo di vivere e lavorare.

Le soluzioni fotovoltaiche 3D Dynamo, sviluppate dalla cleantech italiana Verde21, entrano a far parte dell'offerta Gewiss, arricchendola con sistemi di generazione di energia innovativi, sostenibili e di alto valore estetico. I moduli Dynamo rappresentano una nuova frontiera dell'energia pulita: massimizzano la produzione su superfici verticali orientate in più direzioni, incrementando fino a 20 volte la resa rispetto ai pannelli tradizionali e raddoppiando l'autoconsumo. Con un design tutto italiano, elegante e integrato nell'ambiente costruito, queste soluzioni trasformano l'energia solare in un elemento architettonico e funzionale.

