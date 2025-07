Ipotesi dolosa per l’incendio che ha devastato cinque capannoni a Montemurlo

Quasi in un attimo, l'incendio ha trasformato un'area di lavoro in un inferno di fumo e distruzione, sollevando inquietanti interrogativi sulla sicurezza e sulla matrice dolosa di questo atto vandalico. La devastazione causata da questa notte tumultuosa solleva molte domande sul motivo e sui responsabili di un attacco che ha colpito duramente la comunità industriale di Montemurlo, lasciando dietro di sé un segno indelebile e il desiderio di chiarezza.

MONTEMURLO – Nella notte un vasto incendio di origine dolosa ha devastato la zona industriale di Bagnolo, comune di Montemurlo, interessando complessivamente cinque capannoni: tre completamente distrutti, gli altri due gravemente danneggiati. Le fiamme sono divampate poco prima dell’una, sprigionandosi da una catasta di pancali in legno accatastati all’esterno della sede di Verrilli Srl, azienda di logistica in via Bisenzio. Quasi in concomitanza è stato coinvolto anche il maglificio Bartolini e un deposito di Archetipo Srl, fornitore di stand fieristici, con crolli delle coperture avvenuti durante le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it