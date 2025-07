Allerta nei supermercati scatta l’immediato richiamo del prodotto | di cosa si tratta

Un nuovo allarme alimentare scuote gli scaffali dei supermercati italiani: il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo immediato di due lotti di origano in busta del marchio Teorema Mediterraneo, a causa della presenza di sostanze chimiche vietate o oltre i limiti di legge. Il prodotto è stato ritirato dal mercato, ma è fondamentale che tutti siano informati per evitare rischi alla salute. Ecco cosa sapere e come agire.

Un nuovo allarme alimentare scuote gli scaffali dei supermercati italiani. Il Ministero della Salute ha diffuso un comunicato urgente per il richiamo immediato di due lotti di origano in busta venduti con il marchio Teorema Mediterraneo, a causa della presenza di sostanze chimiche vietate o oltre i limiti di legge. Il prodotto è già stato ritirato dal commercio, ma l'invito a non consumarlo è rivolto a tutti coloro che potrebbero averlo acquistato prima dell'avviso.

