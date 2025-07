Sindaco e maggioranza restano al loro posto Coscienza libera e pulita andiamo avanti

In un clima di incertezza, il sindaco e la maggioranza di Sannicola ribadiscono la loro fermezza: “Coscienza libera e pulita, andiamo avanti.” Nonostante le ombre dell’indagine condotta dalla procura di Lecce e dalle fiamme gialle, che ha coinvolto anche il già sindaco e attuale vice, Cosimo Piccione, la volontà di proseguire nel percorso amministrativo rimane forte. È un momento cruciale per la comunità, che si interroga sul futuro e sulla fiducia nelle istituzioni.

SANNICOLA – Da un lato l’indagine che lo risucchia nei meandri dell’inchiesta condotta dalla procura di Lecce e dalle fiamme gialle e che ha visto anche due provvedimenti cautelari per il già sindaco per un decennio, e attuale vice, Cosimo Piccione agli arresti in carcere (che si è avvalso della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

