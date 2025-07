La Ripartenza il prof Bassani alla kermesse | Trump è come Reagan

Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna La Ripartenza, l'evento ideato da Nicola Porro (vicedirettore de Il Giornale) e arrivato alla sua nona edizione. In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari (qui il link ), il professor Luigi Marco Bassani si è soffermato sulla “rivoluzione” di Donald Trump negli Stati Uniti proprio nel giorno in cui il tycoon ha comunicato l'imposizione dei dazi al 30% per gli Stati dell'Unione europea. Il professore si è definito uno "studioso del realismo" e affermato che, "se dal mio punto di vista non riconoscessi questo tempo come il ritorno degli Stati nazionali, non lo sarei". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Ripartenza, il prof Bassani alla kermesse: "Trump è come Reagan"

