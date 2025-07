Innocence streaming replica puntata 12 luglio 2025 | Video Mediaset

Oggi, sabato 12 luglio 2025, apre le porte una nuova emozionante soap su Canale 5, pronta a conquistare il nostro weekend. Ela, giovane e sognatrice, si innamora dell’uomo sbagliato, dando il via a una storia intensa e drammatica. Se ti sei perso l’episodio, non preoccuparti: ecco il video Mediaset per rivedere la replica della puntata del 12 luglio 2025 e scoprire cosa riserva il destino di Ela.

Inizia oggi – sabato 12 luglio – la nuova soap di Canale 5 che ci terrĂ compagnia nel weekend. Nella puntata odierna Ela, appena 19enne, si invaghisce dell’uomo sbagliato: un uomo di 35 anni che sta per sposarsi. E’ l’inizio di un incubo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 1.  . 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Innocence streaming, replica puntata 12 luglio 2025 | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: puntata - luglio - innocence - streaming

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric! - Prepariamoci a un episodio carico di emozioni e decisioni difficili: nella puntata del 12 luglio 2025 di Beautiful, Bridget e Finn si trovano di fronte a una scelta drammatica, mentre Steffy e Ridge vivono momenti di profonda colpa per Eric.

Amore, inganni e veritĂ nascoste #Innocence vi aspetta da oggi alle 14.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! Vai su Facebook

Innocence, la prima puntata del 12 luglio in streaming; Una figlia in pericolo, un amore sbagliato: su Canale 5 inizia oggi la serie turca “Innocence”; Innocence, la nuova dizi turca da oggi su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta.

Innocence, la nuova serie turca: trama, cast e puntate su Canale 5 - Da sabato 12 luglio su Canale 5 comincerà Innocence, la nuova serie turca che andrà in onda sabato e domenica dalle 14:30 ... Segnala fanpage.it

Anticipazioni Innocence: puntata 13 luglio 2025/ Duro scontro tra Bahar ed Ela - Le anticipazioni della seconda puntata di Innocence in onda il 13 luglio 2025 mettono a dura prova il rapporto tra Bahar ed Ela. Secondo ilsussidiario.net