Novità Vlahovic nuovo contatto con la Juve | ecco cosa c’è di nuovo

Novità caldissima in casa Juventus: Dusan Vlahovic avrebbe avuto un nuovo contatto con i bianconeri, alimentando le speranze di un suo rinnovo o di una soluzione che possa accontentare tutti. In un mercato ormai in fermento, il futuro dell’attaccante serbo resta al centro delle attenzioni, con la dirigenza che cerca di accelerare per trovare un accordo vantaggioso. Ecco cosa filtra e cosa c’è di nuovo da sapere sul fronte Vlahovic.

Novità per Dusan Vlahovic: c’è stato un nuovo contatto con la Juventus, ecco cosa filtra e cosa c’è di nuovo da sapere. In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic: il serbo sta ‘bloccando’ il mercato in entrata per il reparto offensivo e il club vorrebbe perciò trovare una soluzione il prima possibile. La volontà sembrerebbe essere quella di trovare un punto d’incontro tra il giocatore che vorrebbe arrivare in scadenza – arrivando a percepire circa 12 milioni di euro lordi di ingaggio – e la Juventus che invece vorrebbe un addio anticipato e una sua cessione. Pur di non perderlo a parametro zero. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Novità Vlahovic, nuovo contatto con la Juve: ecco cosa c’è di nuovo

In questa notizia si parla di: vlahovic - cosa - novità - contatto

Vlahovic Juve: nuovo messaggio di Tudor all’attaccante serbo. Ecco cosa si aspetta l’allenatore in queste ultime due partite - Igor Tudor ha inviato un chiaro messaggio a Dusan Vlahovic alla vigilia di Juve-Udinese, sottolineando l'importanza delle ultime due partite per l'attaccante serbo.

Contatto con l’agente di #Vlahovic Cosa è successo nelle ultime ore Vai su X

Tuttosport - Juventus, oggi nuovo contatto con Vlahovic: lui fissa il prezzo per l'addio Vai su Facebook

Novità Vlahovic, nuovo contatto con la Juve: ecco cosa c’è di nuovo; Rivoluzione Juve, Tudor stravolge tutto: da Vlahovic a Koopmeiners, cosa cambia per i giocatori; Novità Milan: cosa filtra su Vlahovic, è un pallino di Allegri. Idea Xhaka e su Maignan….