Ventimiglia bambino di 5 anni disperso | testimone portato in caserma

Una preoccupante sparizione scuote Ventimiglia: il piccolo Alain Bernard Ganao, di soli 5 anni, è scomparso nel camping "Por la Mar" e le sue tracce si sono perse nell'oscurità. Mentre le forze dell'ordine intensificano le ricerche, la comunità si unisce nel timore e nella speranza di ritrovare al più presto il bambino, indossando una maglietta bianca e pantaloncini verdi. La vicenda mette in evidenza l’importanza della vigilanza e della solidarietà in momenti di emergenza.

Un bambino di cinque anni, Alain Bernard Ganao, risulta disperso da ieri sera, dopo che la sua famiglia non è più riuscito a rintracciarlo. Il piccolo Alain si trovava con la famiglia nel camping "Por la mar" in località Latte, a Ventimiglia (Imperia) quando si sono perse le sue tracce. Il bambino indossa una maglietta bianca e un paio di pantaloncini verdi. Secondo quanto ricostruito anche dalle telecamere della zona, si sarebbe allontanato mentre suo padre montava una tenda da campeggio. I video lo immortalano mentre esce dalla struttura intorno alle 19:15. Poco dopo un uomo lo avrebbe visto sull'Aurelia e lo avrebbe aiutato ad attraversare la strada, convinto che i genitori si trovassero nei pressi di un supermercato della zona. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ventimiglia, bambino di 5 anni disperso: testimone portato in caserma

In questa notizia si parla di: bambino - ventimiglia - anni - disperso

Ventimiglia, bambino di 5 anni disperso in un campeggio a Latte: indossa maglietta bianca e pantaloncini verdi. Ricerche in corso - Urgente: si cercano con massimo sforzo un bambino di 5 anni disperso a Ventimiglia, mentre sono ancora in corso le ricerche di un altro bambino scomparso a Latte.

Un bambino di cinque anni risulta disperso da ieri sera, dopo che la sua famiglia non è più riuscito a rintracciarlo. Il piccolo #Alain si trovava con la famiglia nel camping "Por la mar" in località Latte, a Ventimiglia (Imperia) quando si sono perse le sue tracce. Il Vai su X

Un bambino di cinque anni risulta disperso da ieri sera, dopo che la sua famiglia non è più riuscito a rintracciarlo. Il piccolo Alain si trovava con la famiglia nel camping "Por la mar" in località Latte, a Ventimiglia (Imperia) quando si sono perse le sue tracce. Il b Vai su Facebook

Bambino di 5 anni scomparso in un campeggio a Ventimiglia; Ventimiglia, bimbo di 5 anni scomparso: testimone portato in caserma. «Incongruenze nelle sue dichiarazioni»; Imperia, bimbo di 5 anni disperso a Ventimiglia: un testimone portato in caserma.

Bimbo di 5 anni disperso a Ventimiglia, ricerche senza sosta - Il bimbo è scomparso ieri sera da un campeggio in località Latte a Ventimiglia. msn.com scrive

Bimbo di 5 anni disperso in un camping a Ventimiglia - L'ultimo avvistamento in un attraversamento pedonale dove il piccolo è stato trovato solo da un passante che lo ha aiutato ad attraversare la strada pensando raggiungesse i genitori ... Lo riporta msn.com