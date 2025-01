Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Brooke Licenzia Electra!

Leggi su Uominiedonnenews.it

: Remy modifica delle foto dinella speranza di riconquistarla. Brookela Forrester: Remy invia a Katie delle foto osé di! Brooke decide di allontanare la ragazza dall’azienda! Will scopre una amara verità! Carter sceglie il nuovo amministratore delegato!Una macchinazione di Remy, studiata al fine di conquistare la bellissimaForrester, rischierà di acuire ancora di più la faida esistente tra le Logan ed i Forrester! Lesullepromettono interessanti colpi di scena! Sempre più ossessionato dalla nipote di Ivy, Remy Price, esperto informatico, modificherà delle foto della ragazza favorendone ilmento. In cuor suo, come già capitato anni fa, il giovane si augurerà che la stagista possa affidarsi a lui per eliminare da Internet i suddetti scatti osé.