Oasport.it - Australian Open, Naomi Osaka costretta al ritiro: Belinda Bencic agli ottavi di finale

Si è chiusa anzitempo l’attesa sfida tra due giocatrici che sono tornate a giocare dopo la maternità. Si tratta die diche si sono affrontate nella sfida di terzo turno degli2025. Ebbene, la vittoria è andata alla svizzera, attuale n.294 del ranking, col punteggio di 7-6 (5).No, non è un errore., infatti, si è ritirata dopo aver perso il primo parziale contro l’elvetica per un problemaaddominali. Un vero peccato per la giapponese, che nel corso di questo torneo aveva messo in mostra un ottimo livello di gioco, come nella partita vinta contro la ceca Karolina Muchova, e poteva candidarsi a un ruolo di primo piano.Prosegue quindi nel proprio camminoche,di, giocherà contro la vincente del match tra l’americana Coco Gauff (n.