Atalanta-Napoli probabili formazioni e dove vederla Conte | Kvara grave perdita

, 17 gennaio 2025 - Le ufficialità del caso ancora non ci sono, se si esclude il video di addio pubblicato sui propri canali social dal diretto interessato, ma Khvichatskhelia virtualmente appartiene già al passato di unche nonostante questa bufera di mercato è uscito rinfrancato dai recuperi infrasettimanali che hanno mantenuto intatta la sua leadership in classifica. Se l'Inter non è andata oltre il pareggio con il Bologna, contro la Juventus lo stesso ha fatto l', che sabato 18 gennaio alle 20.45 ospiterà gli azzurri al Gewiss Stadium. Le(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.