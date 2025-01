Anteprima24.it - Aeroporto Salerno, stop voli Milano in estate: Federalberghi chiede incontro

Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente di, Antonio Ilardi ha chiesto unurgente di programmazione con Gesac, Consorzio, Regione Campania e Camera di Commercio, esprimendo una serie di preoccupazioni sulla soppressione di collegamenti daversoMalpensa e viceversa. “Non riusciamo a credere che a luglio e agosto 2025 non siano previsti i collegamenti- scrive infatti Ilardi facendo notare – che, al momento, sono stati cancellati quelli previsti ed è stata ridotta l’operatività estiva verso Malpensa, il principalelombardo e del Nord Ovest. Per questo il presidente dell’associazione che rappresenta gli albergatori, oltre are un confronto, ha già sollecitato un potenziamento dell’operatività dello scalo salernitano e una programmazione a lunga scadenza che ci consenta di sviluppare i flussi turistici nel 2026 e negli anni a venire, per i quali i posti negli alberghi sono già venduti o opzionati.