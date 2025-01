Movieplayer.it - A Complete Unknown, Timothée Chalamet: “Abbiamo colto lo spirito creativo di Bob Dylan”

Il protagonista, e James Mangold, Monica Barbaro ed Edward Norton sono arrivati a Roma per presentare il biopic sul musicista. Liincontrati. Il film è in sala dal 23 gennaio. Il passato è impossibile da raccontare così com'era, e allora il viaggio nelle radici della cultura folk americana (poi evolutasi nell'essenza dello storytelling) deve passare attraverso un tono che si avvicini alla realtà, senza imitarla. È questo il pensiero di James Mangold, regista, sceneggiatore e produttore di A, biopic conin versione Bob. L'autore, insieme al protagonista, affiancati dai co-protagonisti, Edward Norton e Monica Barbaro (che interpretano Pete Seeger e Joan Baez) sono arrivati a Roma in occasione del tour promozionale del film (in Italia dal 23 gennaio), incontrando prima i giornalisti e poi il .