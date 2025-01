Biccy.it - Wendy Williams come Britney: “Sono prigioniera in una struttura”

Nel 2022, dopo 15 anni dal primo episodio è stata annunciata la chiusura delShow, giustificando il tutto con ‘l’impossibilità della conduttrice di continuare a registrare’. Nei mesi successivi i media americani hanno rivelato che la star americana soffrirebbe della malattia di Basedow-Graves, di ipertiroidismo e avrebbe un linfedema alle gambe.Alla conduttrice tre anni fa pare sia anche stata diagnosticata un’afasia primaria progressiva e una demenza frontotemporale che influenzerebbe in maniera importante le capacità comunicative della donna. Nel 2022 un tribunale ha anche nominato una tutela legale per, simile a quella che ha ingabbiatoSpears per tredici anni della sua vita.rompe il silenzio.Stamani la presentatrice ha deciso di parlare e l’ha fatto al The Breakfast Club: “Le cose nonle avete lette in questi anni.