Uomini e Donne, ex corteggiatrice svela il nome scelto per il suo primo figlio: "Ciao Carlo!"

Un’exdihato ilper il suo. Stiamo parlando di Marta Pasqualato che solamente il mese scorso ha annunciato di essere in dolce attesa:La giovane dottoressa, grande appassionata di medicina, è nota al pubblico per aver partecipato al dating show di Maria De Filippi quando ai tempi corteggiava Nicolò Brigante. La sua esperienza non fu molto fortunata e dunque la sua vita proseguì al di fuori, tra libri e sicuramente qualche storia successivamente conclusa. Fino a quando nella vita di Marta è arrivato il vero amore: Nicolò. Dopo anni di fidanzamento stabile e duraturo, la coppia ha deciso di iniziare una convivenza insieme prendendo così casa e costruendola insieme, passo dopo passo.La loro voglia di “famiglia” si è percepita anche attraverso un piccolo schermo di un cellulare e così Nicolò e Marta qualche mese fa hanno annunciato di avere il sogno di allargare la famiglia.