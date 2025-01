Uomini e campioni | ricordiamo il Grande Kalle

Leggi su Ilnerazzurro.it

Quel giorno, contro i Rangers,mostrò al mondo come un misto di classe, potenza, forza e precisione potessero convivere nella stessa persona e nello stesso piede. Erano i sedicesimi di finale della Coppa Uefa e gli scozzesi erano l’ostacolo da superare per passare il turno. San Siro era pieno in ogni ordine di posti.Le reti del tedesco caricavano una potenza che era distruttiva; unita ad una velocità degna di un velocista alle Olimpiadi. Usava dinamite come arma non convenzionale e l’esplosione che ne conseguiva era improvvisa. Quel 24 ottobre 1984 il panzer nerazzurro salì più in alto di tutti e con una rovesciata, in un plastico volo laterale, scaricò il pallone alle spalle del portiere dei Rangers Mc Cloy. Roth annullò la rete per gioco pericoloso ma ormai la prodezza era stata consegnata alla memoria di coloro che videro e avrebbero potuto raccontare.