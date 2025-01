Università Baglieri Sda Bocconi | L’Ia può influenzare tutti i lavori ma non replicare il ‘feeling'

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Per comprendere l'impatto organizzativo dell'adozione massiccia delle tecnologie dell'Ai è necessario osservare la natura del compito svolto e quanto questo mestiere possa essere operazionalizzato, tradotto in un contenuto che una macchina può apprendere econ sufficiente autonomia. Ad esempio, i movimenti che un barista esegue per preparare un cappuccino possono essere appresi .L'articolo(Sda): “puòma nonil'” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.