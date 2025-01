Iodonna.it - Una ricetta semplice e alla portata di tutti: «Fare esercizio, anche con le padelle in cucina o facendo i letti, e camminare»

Il 27 gennaio Heather Parisi girerà la boa dei 65 anni e festeggia in anticipo sui social. Con un post via Instagram, che è emblematico di come si possa accettare il passare del tempo. Imparando, giorno dopo giorno, a riconoscere cosa ci fa stare bene. Con qualche concessione a tavola e molta consapevolezza. Da Monica Bellucci a Russell Crowe:i divi che compiono 60 anni nel 2024 X Heather Parisi e l’arte di invecchiare beneNata a Los Angeles nel 1960, pupilla di Pippo Baudo, rivale – vera o presunta, comunque storica – di Lorella Cuccarini.