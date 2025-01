Quotidiano.net - Un caffè per combattere il Blue Monday

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 gennaio 2025 – La fine del periodo festivo, il ritorno al lavoro, il clima freddo e la minore esposizione al sole, sono tutte concause di un generale calo dell’umore, che ha il suo acme nel cosiddetto “”, “Lunedì Triste”. Si tratta di una cosiddetta elaborazione parascientifica, basata su un’equazione secondo la quale il cervello capirebbe intorno al terzo lunedì di gennaio che sono finite le festività, e per lunghi periodi non ci saranno altre assenze da lavoro e scuola. La ricerca del Journal of Affective Disorders Vera o presunta che sia questa teoria, di certo ognuno cerca nelle sue passioni e interessi un modo per tirarsi un po’ su. Uno dei più noti metodi è quello di consumare un buon. A supporto di quella che per molti è una vera e propria dipendenza, arriva la ricerca pubblicata dal Journal of Affective Disorders, che ha coinvolto circa 188mila persone ed è durata oltre 11 anni.