Uccise la moglie. Ergastolo confermato

Nessuno sconto di pena per Bouchaib Sidki. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ieri hala condanna all’, inflitta a giugno al termine del processo di primo grado, per l’uomo originario del Marocco chea coltellate ladi 51 anni, Wafaa Chrakoua, durante una lite scoppiata la mattina del 30 novembre del 2022 nell’appartamento in via Lope de Vega 1 dove viveva la coppia. Violenza scatenata perché la donna, appena tornata a casa alla Barona dopo ore trascorse a fare le pulizie per mantenere la famiglia, aveva osato spegnere la televisione e rimproverare il marito disoccupato. Una condanna al carcere a vita quantificata riconoscendo le aggravanti dei futili motivi e del rapporto di convivenza.anche il risarcimento per i quattro figli, parti civili con gli avvocati Raffaella Quintana e Alberto Angeloni.