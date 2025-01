Thesocialpost.it - Truffa a Bari: finto messaggio da Unicredit porta via i risparmi di una donna

Leggi su Thesocialpost.it

Un episodio disofisticata ha colpito unadi, vittima di uno schema noto come “spoofing”. Tutto è iniziato con unapparentemente inviato da: «È in corso un bonifico da 10.000 euro. Se non sei stato tu, chiama il Servizio Clienti». Preoccupata, laha subito chiamato il numero indicato, ignara che dietro quelsi nascondeva untore.Dall’altra parte della linea, unoperatore della banca ha richiesto alcuni dati personali e poi l’ha informata che sarebbe stata contattata dalla polizia di. Poco dopo, un altro complice, spacciandosi per un agente di polizia, ha chiamato la. Sul display del telefono compariva addirittura il numero della Questura, falsificato per rendere laancora più credibile. Il falso agente le ha consigliato di fare due denunce e di seguire le istruzioni deloperatore bancario.