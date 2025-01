Anteprima24.it - Tra campo e mercato, Palumbo avanza a centrocampo

Tempo di lettura: 2 minutiLa testa, al momento, è focalizzata soprattutto sul calcio giocato: sabato pomeriggio (ore 17:30) al Partenio-Lombardi arriva la Cavese. Dopo il pareggio arrivato contro l’Audace Cerignola, l’Avellino di Raffaele Biancolino è chiamato a far risultato. Tecnico che potrà contare sul rientro di Dimitrios Sounas che ha saltato la sfida di lunedì per scontare il turno di squalifica. Nel frattempo la società lavora sulsul doppio fronte entrate ed uscite. Nelle scorse settimane, i biancoverdi hanno inserito già tre elementi nuovi in rosa: Gianmarco Todisco (terzino destro), Claudio Manzi (difensore) e Giuseppe Panico (attaccante).che potrebbe regalare altri tasselli per il mosaico di Biancolino.Ultimi dettagli da limare con la Juventus Next Gen per Martin, operazione a titolo definitivo con un contratto di tre anni e mezzo per il classe 2002 norvegese ma con cittadinanza italiana.