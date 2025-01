Quotidiano.net - Svolta a Gaza C’è la tregua

di Aldo BaquisTEL AVIVDopo 15 mesi di combattimenti, di lutti e di distruzioni, la guerra avolta finalmente pagina e, dai prossimi giorni, si inizierà a parlare piuttosto dell’ingresso di aiuti umanitari massicci per la popolazione, di liberazioni di ostaggi e di prigionieri, e di progetti di ricostruzione. Grazie alle energiche pressioni esercitate da Donald Trump (su Truth ha commentato "accordo epico che non ci sarebbe stato senza la mia vittoria") – che voleva toccare con mano i primi risultati concreti entro il giorno della sua investitura, il 20 gennaio – Israele e Hamas, con la mediazione anche di Qatar ed Egitto, hanno concluso un complesso accordo disul terreno, articolato in tre fasi. La sua realizzazione, ha precisato il premier del Qatar Mohammed al-Thani, inizierà domenica.