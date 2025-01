Lanotiziagiornale.it - Stallo sulla presidenza Rai ostaggio della politica e in calo negli ascolti

Leggi su Lanotiziagiornale.it

LoCommissione di Vigilanza Rai continua a tenere inil servizio pubblico radiotelevisivo, segnando un precedente inquietante nella storiaitaliana. Sono trascorsi quattro mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazioneRai, eppure la Commissione, organo cruciale per garantire trasparenza e pluralismo, rimane bloccata. A denunciarlo, con toni duri, è Stefano Graziano, capogruppo del Partito democratico in Vigilanza.Una paralisi senza precedenti nella Vigilanza Rai“E’ inaccettabile che il managementRai non sia ancora stato audito. Mai nella storia si era verificata una paralisi simile, che impedisce alla Commissione di svolgere le sue funzioni di controllo”, ha dichiarato Graziano, intervenendo alla Camera. Il richiamo è chiaro: l’inazionemaggioranza, responsabile dellonomina del presidente, sta creando un imbuto che minaccia di soffocare la governance dell’emittente pubblica.