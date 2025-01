Dailymilan.it - SPRIBE e TG.CASINO: il Milan entra con forza nel mondo del gaming online

Con l’accordo stretto cone TG.ilconneldel. Una nuova era per il calcio.Ildel calcio e delsi incontrano di nuovo in un’alleanza strategica con l’obiettivo di ridefinire l’esperienza dei fan dello sport. Ilha, infatti, di recente stretto una partnership con operatori del settore dei casinò, segnando un importante passo verso il panorama deldigitale.L’accordo conLa collaborazione più significativa è stata stipulata con, azienda leader nel settore dei giochi, che porta con sé Aviator, un gioco di crash game diventato un fenomeno di livello globale. Sono, infatti, 42 i milioni di giocatori mensili attivi in tutto il, che determinano come questo gioco sia un importante ponte di collegamento tra l’esperienza sportiva e l’intrattenimento digitale.