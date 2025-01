Lanazione.it - Spacciatore ambulante: arresto a Saione. Girava con 52 dosi di eroina e coca in tasca

AREZZOUn bazar della droga. Un nigeriano è stato trovato per le strade dicon nelle tasche ben 52 involucri in cellophane trasparente a forma circolare contenentied altri cinque involucri diina. Durante un controllo nelle zone più a rischio della città, gli uomini della squadra Mobile hanno notato un uomo che si agcon fare sospetto per le strade di. L’uomo, uno straniero che poi si rivelerà di origini nigeriane, si avvicinava a persone ben conosciute dagli agenti come assuntori di droga. Fatto che faceva pensare ad un giro di spaccio. I poliziotti hanno quindi proceduto al controllo, sottoponendo lo straniero a perquisizione personale che ha portato effettivamente alla scoperta dei 57 involucri di droga, traina ed, nello specifico 56,04 grammi lordi die 3,11 grammi lordi diina, oltre a 770 euro suddivisi in banconote di vario taglio, evidente provento dello spaccio.