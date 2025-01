Oasport.it - Sinner lascia un set a Schoolkate e non brilla, ma avanza agli Australian Open

Leggi su Oasport.it

Più complicato del previsto. Jannikha conquistato il successo nel secondo turno degli2025, sconfiggendo col punteggio di 4-6 6-4 6-1 6-3 in 2 ore e 50 minuti di gioco la wild carda Tristan(n.173 del ranking). Una partita complicata nei primi 90? per Jannik, messo sotto pressione da un avversario che ha giocato molto bene e nello stesso tempo sorpreso dal suo piano tattico, non avendolo mai incontrato precedentemente.Alla fine, però,ha trovato le soluzioni e, conquistato il break nel secondo parziale, la sfida è stata controllata con sufficiente agio. Il n.1 del mondo, quindi, ha ottenuto la sedicesima vittoria consecutiva nel massimo circuito internazionale ed è il tennista più giovane a mettere in fila nove affermazioninei singoli confronti da Nole Djokovic (2008-2009).