Lanazione.it - Serie C maschile, la ripresa della stagione . Il coach: "È lecito ambire a spiccare il volo"

Leggi su Lanazione.it

Il Centro Sportivo Marina Militare scalda i motori, in vista: esordio in programma sabato 18 gennaio in esterna alla Rivetti di Biella contro il Dynamic Sport. L’inizio di un lungo cammino, con laregolare che finirà il 31 maggio, mentre i play off andranno in scena il 14 e 21 giugno, con la formula al meglio delle due: questo il cammino per puntare dritto allaB, mentre retrocederanno le ultime due di ogni girone. In quello lombardo, in cui sono stati inseriti i ragazzi con le stellette, figurano altre due formazioni liguri: Sg Andrea Doria Genova e Cn Sestri, a cui si aggiungono Bocconi Sport Team, Busto Pallanuoto, Canottieri Milano, Dynamic Sport, SG Arese, Varese Olona Nuoto e Waterpolo Milano Buccinasco e Biella.Carlo Foti resta saldo sulla panchina del club, che potrà contare sul gruppo storico degli atleti provenienti dal vivaioVenere Azzurra – CS Marina Militare; a questi, si sono aggiunti elementi di comprovata esperienza come Stefano Maltinti, Alessio Sisti, Andrea Bertagna e Filippo Pelliccia.