Romadailynews.it - Scuola: Mattia (Pd), Rocca ascolti studenti stop a dimensionamento

La consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora, in una nota dichiara: “Al via oggi in piu’ di 50 scuole di Roma e del Lazio la raccolta firme contro ilscolastico organizzata dalla Rete deglimedi”. “Parte cosi’ una nuova mobilitazione dal basso – prosegue– che nelle prossime settimane vedra’ le studentesse e glidella nostra Regione riuniti in assemblee per fermare l’accorpamento di 24 scuole del Lazio stabilito dalla Giuntacon la delibera approvata in fretta e furia a ridosso della vigilia di Natale. Le proteste di sindaci, famiglie,e di tutta la comunita’ scolastica tornano a farsi sentire, ancora una volta, con maggiore forza”. “Esprimo la mia vicinanza aglie a tutta la societa’ civile impegnata in questa nuova iniziativa in difesa dellacome bene comune e nella tutela del diritto allo studio.