Sci Alpino splendida prima prova delle Azzurre a Cortina | Brignone e Goggia davanti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 16 gennaio 2025 – Unagiornata all’OlympiaTofane ad’Ampezzo. La Nazionale di SciFemminile inizia la cavalcata verso le gare ufficiale di questo week end, con lae ottimain discesa libera.Si apre in questo modo, per l’Italia, la tappa odierna della Coppa del Mondo. Federicaè la migliore con il tempo di 1’36?47. L’Azzurra è seguita dalla compagna di squadra e a soli 5 centesimi di distanza, da Sofia, dopo di lei ecco Nadia Delago terza a 0?65.Il 17 gennaio è in programma la secondaufficiale, con la partenza alle ore 11.Il racconto della gara – Fonte FISI/fisi.orgOttimi riscontri quindi nel primo atto della tappa did’Ampezzo: alle spalletre, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie è quarta a 0?77a Laura Gauche (+0?80) e Lara Gut Behrami (0?90); bene anche Elena Curtoni (nona a 1?17) e Marta Bassino che superati i postumi della sindrome influenzale che le ha impedito di prendere parte alla tappa di St.