Sanremo fa i Conti con i co-conduttori | 10+2

"E adesso cosa mi metto?". Dubbi di Cristiano Malgioglio nell’attesa di presentarsi nei panni di (co)conduttore sul palco del Festival di. C’è pure lui, infatti, nella pattuglia di partner annunciata ieri sera alle telecamere del Tg1 dal lider maximo di questa 75ª edizione Carlo. Se la prima serata, quella (istituzionalissima) di martedì 11 febbraio, il presentatore fiorentino intende accollarsela da solo, salvo riuscire a convincere due amici storici (leggi Pieraccioni e Panariello) ad affiancarlo nella presentazione dei 30 artisti in gara, nelle altre sarà coadiuvato da volti popolari della tv e delle classifiche. Il 12, infatti, potrà contare sulla sfolgorante bellezza della supermodel 40enne Bianca Balti, icona di fascino e di resilienza (a settembre ha rivelato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di tumore ovarico in stadio avanzato), affiancata dallo stesso Malgioglio e da Nino Frassica, mentre il 13 su una terna tutta femminile formata dell’ex Miss Italia Miriam Leone, da Elettra Lamborghini (che torna all’Ariston dopo aver partecipato in gara nel 2020) e dalla cabarettista Katia Follesa.