Sanremo 2025 con Carlo Conti anche Bianca Balti Geppi Cucciari Miriam Leone

A meno di un mese dall’inizio del Festival diha svelato i nomi di co-conduttrici e co-conduttori che lo affiranno nel corso delle cinque serate sul palco dell’Ariston., la top modelsul palco: «Una guerriera»ha dato l’annuncio al Tg1, rivelando che la prima serata, quella dell’11 febbraio in cui si esibiranno tutti i 30 big in gara, sarà da solo «a meno che non riesca a convincere due amici storici» (Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, ça va sans dire,se il conduttore non fa i nomi: «Vediamo se riuscirò a convincerli»). La seconda vedrà salire sul palco la top model: «Una guerriera», ha detto il conduttore, che ha poi chiarito: «Sarà una serata piena di energia, voglia di vivere, colore e un po’ di sana follia».