Sport.periodicodaily.com - Salernitana-Reggiana: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I granata sono ultimi e in grande difficoltà, mentre gli emiliani sono in ripresa ed ora puntano ai play-off.si giocherà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Arechi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRENell’ultima uscita i granata hanno subito una sconfitta onorevole contro il Sassuolo capolista, ma non c’è di che sorridere. La squadra del neo tecnico Breda ha raccolto soltanto un punto in cinque partite ed è desolatamente ultima in classifica, sebbene comunque la salvezza dista tre lunghezze.Gli emiliani sono, invece, riusciti a risalire la china, a differenza dei prossimi avversari, conquistando sette punti in tre gare, da ultimo il pareggio casalingo contro il Bari che allunga l’inviolabilità della porta.