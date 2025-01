Bergamonews.it - Rifondazione Comunista e Sinistra Europea, sabato 18 gennaio il congresso provinciale

Torre Boldone.18il. In un pericoloso e crescendo clima di guerra, dove si tagliano le risorse per lo stato sociale, la sanità, l’istruzione e le pensioni pubbliche per destinare i fondi nella folle rincorsa all’acquisto di armi,18al Centro Polivalente in Piazza dei Bersaglieri a Torre Boldone, si svolgerà ildel Partito della.Ilsi tiene a conclusione della tornata di Congressi di Circolo chiamati a pronunciarsi intorno a due documenti nazionali. Il primo documento, primo firmatario il segretario nazionale Maurizio Acerbo, ha ottenuto il 14,82% dei voti mentre il secondo documento, tra i firmatari Paolo Ferrero ed Ezio Locatelli nonché il segretarioFrancesco Macario ha ottenuto l’85,12% dei voti.