Riccardo scomparso: avvistato in Svizzera. La madre: "Segnalazione molto credibile"

Pesaro e Urbino, 16 gennaio 2025 - Si apre uno spiraglio di speranza, che fa ben sperare sulle sorti diBranchini, il 19enne di Acqualagnail 12 ottobre scorso, dopo aver parcheggiato la sua auto presso la diga del Furlo. Una donnaavrebbe dato un passaggio in auto al ragazzo, a metà ottobre, solo poche ore dopo la scomparsa. Lo avrebbe incontrato mentre percorreva la strada di Melide, nel Canton Ticino. La donna, nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto?”, ha detto di aver notato l’orecchino a forma di croce, che il ragazzo indossava, e ha raccontato: “Mi sono fermata e gli ho chiesto ‘Dove devi andare?’, non ricordo se ha detto ‘Irlanda’ o ‘Olanda’. È salito in macchina dopo che gli ho detto che andavo a Lugano, mi ricordo che aveva un pantalone scuro o nero e una felpa color marroncino-senape.