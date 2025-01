Sport.quotidiano.net - Pioli tra passato e presente: “Milan? Nessun rimpianto. Ronaldo è più di un campione”

o, 16 gennaio 2025 – Torna a parlare Stefanoa “Storie di Serie A” su Radio-TV Serie A con RDS. Dalalfino al futuro in panchina perché "nel 2035, tra dieci anni mi vedo ancora allenatore. Ho voglia di allenare. E' vero che sto entrando nei 60, un numero che mi ha sempre dato un po' fastidio, ma credo che con questa passione allenerò ancora a 70 anni, speriamo di rivederci". Ilin Arabia Sull’oggi in Arabia nella squadra di Cristianol’allenatore dichiara: "All'Al Nassr sta andando bene, una bella esperienza, stimolante, diversa - racconta il tecnico parmense - È quello che volevo, ci sono tante cose differenti, come le abitudini, una nuova cultura, un nuovo campionato, nuovi giocatori, è una situazione che mi sta coinvolgendo tanto.? Cristiano credo che non sia solo un, è di più.