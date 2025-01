Pestato a sangue fuori casa | in quattro denunciati dai Carabinieri L’aggredito ne avrà per 20 giorni L’operazione in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Un violento episodio di aggressione ha scosso la comunità di Fondi (LT). Nella giornata di ieri, idella Tenenza di Fondi hanno denunciato in stato di libertàcittadini di nazionalità indiana, accusati di lesioni personali aggravate in concorso.L’Agguato e l’Intervento deiLa vicenda ha avuto inizio con una segnalazione giunta al 112 N.U.E., che ha richiesto l’intervento immediato dei militari presso l’abitazione della vittima, un 43enne di origine indiana residente in zona. Poco prima, l’uomo era stato brutalmente aggredito nei pressi della propriada un gruppo di connazionali.I, grazie alle informazioni fornite dalla vittima, sono riusciti in breve tempo a rintracciare e identificare ipresunti aggressori. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che uno di loro risultava irregolare sul territorio nazionale, motivo per cui sono state immediatamente avviate le procedure con la Questura diper regolarizzare la sua posizione.