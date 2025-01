Nerdpool.it - Paradise: il trailer della nuova serie drama in arrivo il 28 gennaio su Disney+

Leggi su Nerdpool.it

ha rilasciato ilufficiale di, laideata da Dan Fogelman (This Is Us), che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming dal 282025.Ecco il:Un thriller in una comunità idilliacaè ambientata in una comunità apparentemente perfetta, abitata da alcune delle persone più influenti del mondo. Tuttavia, la serenità del luogo viene spezzata da un brutale omicidio, dando il via a un’indagine che svelerà segreti nascosti e tensioni esplosive.Il castIl cast diinclude grandi nomi del cinema etelevisione:Sterling K. Brown (This Is Us, Black Panther),James Marsden (Westworld, The Notebook),Julianne Nicholson (Mare of Easttown, Blonde),Sarah Shahi (Sex/Life, Person of Interest),Nicole Brydon Bloom,Aliyah Mastin,Percy Daggs IV.