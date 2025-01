Anteprima24.it - Otto anni fa la tragedia dell’hotel Rigopiano nel quale morirono 29 persone, il ricordo delle vittime

Tempo di lettura: 2 minutifa, il 18 gennaio 2017, una slavina si staccò dal Monte Gran Sasso, travolgendo e facendo crollare l’hoteldi Farindola, in Abruzzo. Sle macerie di ciò che rimase del resort di lusso persero la vita 29, tra clienti e dipendente. Undici invece, furono i sopravvissuti. Tra ledi quella terribile, il 28enne salernitano originario di Valva, Stefano Feniello, che in quel resort si trovava insieme alla fidanzata Francesca Bronzi, quest’ultima sopravvissuta, per festeggiare il suo 28esimo compleanno e l’versario dei cinquedi fidanzamento.per ilil procedimento giudiziario sulla vicenda ha visto una sentenza della Corte di Cassazione decidere per la conferma della condanna ad 1 anno e 8 mesi di carcere con l’accusa di rifiuto di atti d’ufficio e falso per l’ex Prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e la condanna del gestoreBruno Di Tommaso, e rinviare gli atti processuali in Corte d’Appello per rivedere la posizione di dirigenti, funzionari pubblici e tecnici assolti in primo e secondo grado.