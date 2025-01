Game-experience.it - Nintendo Direct, è in arrivo un evento dedicato a Switch 1, rivelano due insider

si prepara ad organizzare un nuovoa febbraio 2025, unche, secondo fonti affidabili come NateTheHate (il leaker che ha anticipato la data di presentazione di2) ed il giornalista Pedro Henrique Lutti Lippe, saràai giochi inper l’attuale famiglia di console.Difatti nonostante l’annuncio di2, questa mossa rientrerebbe nella strategia della casa di Kyoto per supportare la piattaforma esistente, forte di una base installata di oltre 146 milioni di unità, così da continuare a monetizzare sull’attuale base installata.Gli annunci potrebbero includere titoli molto attesi come Metroid Prime 4: Beyond, Leggende Pokémon: Z-A, e Xenoblade Chronicles X: The Definitive Edition. Inoltre, si parla sempre più insistentemente di un remake o remaster di Zelda, che potrebbe arrivare in versione cross-gen per2.