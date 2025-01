NBA 2024 2025 | i Lakers vincono in rimonta contro Miami Curry trascina i Warriors

Leggi su Sportface.it

I Los Angelessi rialzano e tornano a vincere dopo tre sconfitte consecutive: nella notte NBA, infatti, LeBron James e compagni si impongono per 117-108Heat al termine di una bella. In particolare, gli ospiti sono sembrati inllo della partita per gran parte del primo tempo, chiuso in vantaggio 54-66, ma nella ripresa la squadra di JJ Redick ha reagito in maniera importanteta dai 23 punti di Rui Hachimura e i 22 (con 9 assist) di LeBron, oltre alle doppie doppie di Anthony Davis (22 punti e 11 rimbalzi) e di Austin Reaves (14 punti e 14 assist), sempre più a suo agio nel nuovo ruolo di rifinitore.Grande serata anche per Stephen, protagonista indiscusso nella vittoria dei Golden Statesul campo dei Minnesota Timberwolves, in una partita giocata punto su punto.