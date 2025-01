Agi.it - Musetti batte Shapovalov e conquista il terzo turno del primo slam della stagione

AGI - Lorenzoè ilitaliano a raggiungere ildegli Australian Open. Il tennista azzurro, numero 16 del seeding, ha giocato una super partitando per 7-6(3) 7-6(6) 6-2 in due ore e 42 minuti di gioco il canadese Denise ora attende lo statunitense Ben Shelton, 21esima testa di serie, vittorioso per 6-3 6-3 6-7(4) 6-4 sullo spagnolo Pablo Carreno Busta. Perè la prima presenzacarriera aldell'Open d'Australia dopo aver perso al 1sia nel 2022 da Alex De Minaur che nel 2023 da Lloyd Harris e al secondonel 2024 da Luca Van Assche. Nei precedenti con Shelton,comanda 2-0. Il carrarino ha battuto il rivale al Queen's nel 2023 (6-4 4-6 6-4) e a Miami nel 2024 (6-4 7-6). Finisce, invece, al secondol'Australian Open di Lucia Bronzetti.