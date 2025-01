Ilrestodelcarlino.it - Muore a 25 anni per una grave malattia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano, 16 gennaio 2025 – Una scomparsa che ricorda quanto sia importante non lasciare sole le famiglie che affrontano situazioni di grande fragilità. Si è spento a soli 25Michele Camilloni, giovane fanese cresciuto nell’amore e nella sfortuna di trovarsi infine vinto, troppo presto, da unache non gli ha lasciato scampo. Una morte prematura la sua, che colpisce profondamente la comunità fanese, che ora si stringe attorno alla famiglia Camilloni, già duramente provata dalle difficoltà della vita. Figlio di Achille Camilloni, noto per le sue battaglie a sostegno delle disabilità e per essere stato candidato al consiglio comunale nelle lista del Nuovo Centrodestra (Ncd), Michele era un giovane sensibile, cresciuto in una realtà familiare segnata da fragilità e sfide. La morte di Michele ora lascia un vuoto incolmabile nella famiglia, segnata anche dalladisabilità del fratello Francesco, che rappresenta una prova quotidiana per i due genitori.