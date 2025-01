Lanazione.it - Minacce, schiaffi e una testata. Tifo violento: calciatore della Lucchese aggredito da tre ultras in un locale

Lucca, 16 gennaio 2025 –, una. Vergogna a Lucca, dove unè statoda tresi, ora indagati a vario titolo per lesioni ee destinatari di tre Daspo, dai tre agli otto anni. L’episodio risale alla notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio. Poche ore prima laera stata sconfitta in casa dalla Spal e al termine del match circa 150si avevano contestato pesantemente la squadra, con interventopolizia per placare gli animi. Più tardi è l’aggressione, avvenuta in unpubblico di Borgo Giannotti. Secondo quanto ricostruito, il, mentre era in compagnia di due amici, è statoda tre persone con, unae degli“accusandolo” di scarso attaccamento alla maglia rossonera.