Tvzap.it - Milly Carlucci, mistero sul programma di primavera: le ipotesi in ballo in Rai

News tv. È avvolto nelildidi. Dopo il successo di Ballando con le Stelle, che ha visto la vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, non è chiaro quali siano i piani della popolare conduttrice. Qualche mese fa, il volto noto aveva confidato al settimanale «Chi»: “Spero di riportare in onda Il Cantante Mascherato”. Eppure il destino di quest’ultimo sembra incerto. All’estero è un format che piace, funziona, da noi invece in passato l’accoglienza è stata tiepida. Sulle prossime mosse diè uscito stamani un retroscena curioso su “TvBlog”, in cui vengono svelate leal vaglio di Viale Mazzini. ( dopo le foto)Leggi anche: Lorenzo, il guru della moda entra al “GF” per un confronto: “Ci siamo baciati”Leggi anche: “Grande Fratello”, che fine ha fatto l’ex marito di Stefania OrlandoRai, qualedivedremo in: leinL’ultima stagione di Ballando con le Stelle si è chiusa con ascolti clamorosi.