Lapresse.it - Migranti, 50 morti in un naufragio: si dirigevano alle Canarie

Leggi su Lapresse.it

L’ong spagnola Caminando Fronteras ha affermato che cinquantasonoin unmentre tentavano di raggiungere le Isole.“Tragedia. Cinquanta persone muoiono in una piroga in rotta verso le Isole, quarantaquattro delle vittime erano pakistane”, ha scritto su X la portavoce dell’ong Helena Maleno. “Sono passati tredici giorni di traversata agonizzante senza che siano arrivati i soccorsi”, ha denunciato. Tratte in salvo 36 personeA bordo dell’imbarcazione direttaviaggiavano 86, di cui 66 cittadini pakistani, hanno fatto sapere da Caminando Fronteras. Finora non si hanno informazioni sul numero di bambini e donne che viaggiavano sulla piroga. In totale sono state salvate 36 persone tra cui un adolescente.“Abbiamo dato l’allarme sei giorni fa a tutti i Paesi che condividono le acque di salvataggio, come prevede il nostro protocollo per le imbarcazioni disperse”, ha spiegato l’Ong al ediario.