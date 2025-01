Meghan Markle arriva su Netflix con la serie TV “With Love, Meghan

Leggi su .com

Life&People.it Nuovo anno, nuova. L’inizio di un nuovo anno porta con sé cambiamento e rinascita, ed il 2025 perè iniziato con un profilo Instagram rinnovato (dopo 7 anni di silenzio) che contiene ad oggi soli tre post e a pochi giorni dal lancio conta già 1.5 milioni di followers. Il primo post pubblicato dalla duchessa del Sussex è un video intimo ed evocativo – probabilmente girato dal marito, il principe Harry – in cuiscrive “2025” sulla sabbia fra le onde dell’oceano che si infrangono sulla riva. Il giorno successivo è stato il trailer di lancio dellaTV, che andrà in onda su, a comparire sul profilo.La stessaha poi posticipato a marzo l’uscita della, inizialmente programmata per il 15 gennaio, a causa del terribile incendio che sta devastando proprio in questi giorni la California, dove la royal couple sta supportando i soccorsi offrendo pasti gratuiti agli sfollati.