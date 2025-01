Laprimapagina.it - MaMo’s Gang: dal 17 gennaio arriva “Yassa”, il nuovo singolo che unisce jazz e hip hop

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 172025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “”, ildi, la band composta da Gabbo, Squarta e Massimo Moriconi. Il trio, noto per la sua capacità di fonderee hip hop, presenta un brano che si distingue per la sua innovazione musicale e sperimentazione.“” è il frutto di un lavoro in studio che ha visto l’incontro di diverse culture musicali, dando vita a un sound unico. La composizione del brano si caratterizza per una fusione di tradizione e innovazione, un equilibrio tra la precisione del rap, la profondità armonica dele il groove del funk.Gli artisti descrivono il processo creativo come un viaggio: “Ogni sessione in studio è stata un’esperienza senza spartiti fissi. Massimo improvvisava, Gabbo rispondeva, e Squarta creava loop e layer in tempo reale.